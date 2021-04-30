30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal performansıyla büyülüyor! İşte istenen rakam...

Ghezzal pazarlıkları! İşte istenen rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal, takımının ligin lideri konumunda olmasında en büyük paya sahip oyunculardan bir tanesi. Yıldız oyuncu, 'ın rakiplerinin kilidini çözmedeki en önemli silahı. Siyah beyazlılar futbolcunun takımda kalmasını isterken, bonservisini elinde bulunduran 'de fiyatı arttıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın yıldızı Rachid Ghezzal, sadece siyah-beyazlıların değil, tüm spor kamuoyunun takdirini toplamaya devam ediyor. Beşiktaş formasıyla futbol hayatının en parlak dönemini yaşayan Ghezzal, kendisi için ayrı bir paragraf açılmasını sonuna kadar hak eden bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Attığı çalımlar ve yaptığı asistlerle seyreden herkesin gözlerinin pasını silen Ghezzal, Kayseri ve maçlarını kazandıran 3 futbolcudan biri oldu. Rize deplasmanında verdiği gol pasıyla asist sayısını 16'ya çıkartan Cezayirli futbolcu ligin asist krallığında en önemli aday konumunda. Bu arada attığı birbirinden şık golleriyle ayakta alkışlanan Ghezzal, gol sayısını da 5'e yükseltmeyi başardı.

'KARTAL KALBiMiZDE'
Beşiktaş'ta bu fotoğraf dünün manşetiydi. Tüm futbolcular Rize maçı sonrası soyunma odasında çekilen bu kareyi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunlardan biri de maçı kahramanı Ghezzal'di. Cezayirli yıldız, 'Kartal ve Kalp' koyduğu gönderisi taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.

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KARTAL RAKAMI ARTIRDI
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal değerini katlamaya devam ediyor. ile sezon başında yapılan görüşmelere kulübü Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'a "25 artı maç oynarsa opsiyon olarak 5 milyon euro belirleyelim" teklifi yaptı. Ancak siyah-beyazlılar bunu kabul etmedi. Cezayirli performansıyla kendini aştı ve başta Lyon olmak üzere pek çok takım Ghezzal'ın peşine düştü. Beşiktaş sezon başında kabul etmediği 5 milyon euro'yu şimdi ödemeye hazır, fakat Leicester 7.5 milyon euro'yu son rakam belirledi.

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