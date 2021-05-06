06 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou endişesi!

Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou endişesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

'de 40. hafta maçında 'a konuk olacak 'ta, ve N'Koudou endişesi yaşanıyor. Siyah beyazlıların son yapılan idmanında iki yıldız isim de yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

'in 40. haftasındaki derbi maçta deplasmanda 'a konuk olacak , hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2 ve oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yapacağı son çalışmayla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

ABOUBAKAR VE N'KOUDOU ANTRENMANDA YER ALMADI

Siyah-beyazlılarda Vincent ve Kevin N'Koudou antrenmanda yer almadı.

Galatasaray hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta maçında sakatlanan ile maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou, antrenmana çıkmadı. Aboubakar'ın derbide forma giymesi beklenmiyor. N'Koudou'nun durumu ise yapılacak son antrenman öncesinde belli olacak. Ancak Fransız kanat oyuncusunun da görev alma ihtimali oldukça düşük.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou endişesi!

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