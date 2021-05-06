Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou endişesi!
Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta, Aboubakar ve N'Koudou endişesi yaşanıyor. Siyah beyazlıların son yapılan idmanında iki yıldız isim de yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Süper Lig'in 40. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yapacağı son çalışmayla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
ABOUBAKAR VE N'KOUDOU ANTRENMANDA YER ALMADI
Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou antrenmanda yer almadı.
Galatasaray hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou, antrenmana çıkmadı. Aboubakar'ın derbide forma giymesi beklenmiyor. N'Koudou'nun durumu ise yapılacak son antrenman öncesinde belli olacak. Ancak Fransız kanat oyuncusunun da görev alma ihtimali oldukça düşük.
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