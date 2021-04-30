Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde zirve yarışını lider götürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, zorlu Çaykur Rizespor maçından 3 puanla dönen ve çok önemli bir avantaj elde eden takımına kalan maçlardan önce bir konuşma yaptığı öğrenildi. Yalçın öğrencilerine, "Bir keskin virajı daha kazasız döndük. Tek yapmamız gereken 4 maçta 9 puan almak. İlk yarıda bu periyotta 10 puan almıştık. Şampiyonluk bizim elimizde, böyle bir fırsatı geri tepmeyelim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, son 4 haftaya çok büyük bir avantajla girdi. Siyah-beyazlılara şampiyonluk için 9 puan yetiyor. Puanını 78'e yükselten siyah-beyazlılar, kalan 4 maçta 9 puan toplaması halinde, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.

SONUNA KADAR HAK ETTİK

Teknik direktör Sergen Yalçın da maç sonrasında oyuncularıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle 36 maçı geride bıraktık. Puan cetveline baktığımızda önemli bir avantaja sahip olduğumuz ortada. Rize deplasmanında bir keskin virajı daha kazasız döndük. Tek yapmamız gereken kalan 4 maçta 9 puan almak. İlk yarıda bu periyotta 10 puan almıştık! İnandığımız, alın teri döktüğümüz, sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk bizi çağırıyor ve her şey bizim elimizde. Bu fırsatı elimizin tersiyle itmeyelim."

N'KOUDOU 'SERİYE' BAĞLADI

Siyah-Beyazlılarda Töre'nin yanı sıra Kevin N'Koudou'nun da 2 maçlık performansı yüzleri güldüren bir diğer etken oldu. Geçen sezondan bu yana eleştirilerin odağında olan N'Koudou ise adeta şov yaparak Kayseri'ye 2, Rizespor'a da 1 gol atarak iki maçta kazanılan 6 puanda önemli bir paya sahip oldu. N'Koudou, Hatay maçında da Yalçın'ın en önemli kozlarından birisi olacak.

Önce Cenk Tosun, ardından Aboubakar ve Larin'in sakatlanmasıyla ligin son bölümüne santrforsuz giren Beşiktaş, sakatların yerlerine oynayan futbolcuların müthiş performanslarıyla takım olma farkını ortaya koydu ve iki maçta 6 gol atarak 6 puan kazandı.

ADEM LJAJIC TOPARLADI

Sezon boyu eleştirilen isimlerden olan Adem Ljajic de son haftalarda takımın en önemli silahlarından birisi haline geldi. Boşnak oyuncu hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Rizespor karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Ljajic, Ghezzal'ın attığı golde de verdiği pasla skora katkı yaptı.

SÜPER Lig'de kalan 4 haftada Hatay, G.Saray (D), Karagümrük ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçlardan 9 puan çıkarması durumunda rakiplerinin topladığı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. (Fotomaç)

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