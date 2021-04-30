30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Altay'dan Beşiktaş'a jest!
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalde Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'a, TFF. 1. Lig ekibi Altay'dan jest geldi. İzmir ekibi kupa finali için Beşiktaş'a tesislerini açtı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, mücadele sonrası İzmir'den ayrılmayacak.
Siyah-beyazlılar, aynı şehirde üç gün sonra Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için renktaşı, Altay'ın tesislerinde kampa girecek ve maça İzmir'de hazırlanacak.
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