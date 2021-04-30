30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Altay'dan Beşiktaş'a jest!

Altay'dan Beşiktaş'a jest!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

'de lider konumda olan, 'nda da finalde ile karşılaşacak 'a, . 1. Lig ekibi 'dan jest geldi. ekibi kupa finali için Beşiktaş'a tesislerini açtı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan , mücadele sonrası 'den ayrılmayacak.

Siyah-beyazlılar, aynı şehirde üç gün sonra ile oynayacağı finali için renktaşı, 'ın tesislerinde kampa girecek ve maça İzmir'de hazırlanacak.

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