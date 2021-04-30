Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, mücadele sonrası İzmir'den ayrılmayacak.

Siyah-beyazlılar, aynı şehirde üç gün sonra Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için renktaşı, Altay'ın tesislerinde kampa girecek ve maça İzmir'de hazırlanacak.

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