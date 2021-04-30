30 Nisan 2021, Cuma
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre Hatayspor maçının kadrosuna alındı!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Gökhan Töre, bu maçın kadrosuna alındı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, buradan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasına karşın, maçta Gökhan Töre sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak Hatayspor maçının kadrosuna alındı.
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