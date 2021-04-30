30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Töre Hatayspor maçının kadrosuna alındı!

Beşiktaş'a iyi haber! Yıldız isim kadroya alındı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda , bu maçın kadrosuna alındı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan , buradan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasına karşın, maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak maçının kadrosuna alındı.

Beşiktaş'ta G.Saray derbisi öncesi korkutan gelişme! haberin devamı

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