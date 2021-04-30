30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında Leicester City'den kiraladığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Rachid Ghezzal'ı yeni sezonda da kadrosunda tutmak isterken, Cezayirli futbolcuya Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

deplasmanında attığı muhteşem golden öte bu sene yaptığı birbirinden kritik asistlerle 'in açık ara en iyilerinden olan için Yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı

'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetime son günlerde gelen bilgilerde, 'den bazı kulüplerin de Cezayirli oyuncuyla yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı

Beşiktaşlı idarecilerin bu nedenle sezon bitmeden Ghezzal'ın bonservis problemini mutlaka çözmek istedikleri ifade edildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı

Teknik direktör 'ın büyük çabaları sonunda transferin bitmesine saatler kala kadroya dahil edilen Ghezzal'ın bonservisini almak için İngiliz ekibi ile resmi pazarlıklara başlayan Yönetimi, ikinci görüşmesini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı

'nin 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı ve bu konuda pazarlığa açık olduğu kaydedildi. Yıldız oyuncunun da kariyerine adeta yeniden doğduğu 'ta devam etmek istediği aktarıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı

'de 27 maça çıkan tam 16 asist, 5 gole imza attı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı

1 gol, 1 asistle Çaykur Rize maçına damgasını vuran Cezayirli yıldız bu sezon 21 gole doğrudan katkı yaptı.

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