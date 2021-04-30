Son dakika Beşiktaş haberi: Sürpriz Ghezzal gelişmesi! Türkiye'den talip çıktı
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında Leicester City'den kiraladığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Rachid Ghezzal'ı yeni sezonda da kadrosunda tutmak isterken, Cezayirli futbolcuya Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu öğrenildi.
Çaykur Rizespor deplasmanında attığı muhteşem golden öte bu sene yaptığı birbirinden kritik asistlerle Süper Lig'in açık ara en iyilerinden olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş Yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı.
Beşiktaşlı idarecilerin bu nedenle sezon bitmeden Ghezzal'ın bonservis problemini mutlaka çözmek istedikleri ifade edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük çabaları sonunda transferin bitmesine saatler kala kadroya dahil edilen Ghezzal'ın bonservisini almak için İngiliz ekibi Leicester City ile resmi pazarlıklara başlayan Beşiktaş Yönetimi, ikinci görüşmesini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.
Leicester City'nin 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı ve bu konuda pazarlığa açık olduğu kaydedildi. Yıldız oyuncunun da kariyerine adeta yeniden doğduğu Beşiktaş'ta devam etmek istediği aktarıldı.
Süper Lig'de 27 maça çıkan Rachid Ghezzal tam 16 asist, 5 gole imza attı.
1 gol, 1 asistle Çaykur Rize maçına damgasını vuran Cezayirli yıldız bu sezon 21 gole doğrudan katkı yaptı.
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