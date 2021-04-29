29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
Beşiktaş, Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncunun sağ uyluk iç adelesinde gerilme meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Siyah beyazlıların resmi hesabından yapılan duyuruya göre, "Futbol Takımımızın dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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