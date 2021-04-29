29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

, maçında sakatlanan 'nin durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncunun sağ uyluk iç adelesinde gerilme meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Siyah beyazlıların resmi hesabından yapılan duyuruya göre, "Futbol Takımımızın dün akşam ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz 'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

ATIBA'DA CİDDİ BİR DURUM YOK!

Rizespor maçında sakatlanan Atina Hutchinson'ın ise ciddi bir durumu olmadığı ve Hatayspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.
Olay yaratacak açıklama! haberin devamı

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