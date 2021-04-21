Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek!

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda iki kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah beyazlılar bu iki oyuncunun haricinde Can Kaan Turgut, Egehan Arna ve Ercan Osmani'den de Büyükçekmece maçında faydalanamayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)