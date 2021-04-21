21 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek!

Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

Başkanı , gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Çebi'nin şampiyonluk yarışına ve gündeme dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'de lider durumda olan 'ta Başkan 'nin açıklama yapacağı duyuruldu.

Siyah – beyazlıların başkanının, 22 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te 'nde basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

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