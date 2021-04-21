21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Çebi'nin şampiyonluk yarışına ve gündeme dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklama yapacağı duyuruldu.
Siyah – beyazlıların başkanının, 22 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
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