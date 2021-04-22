22 Nisan 2021, Perşembe
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Beşiktaş Robert Zulj'u gündemine aldı
Beşiktaş bir yandan zirve yarışını sürdürürken bir yandan da transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlılar gündemine Almanya 2. Lig takımlarından Bochum'da forma giyen Robert Zulj'u aldı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'a sürpriz 10 numara! Kadro çalışmalarını sıklaştıran Beşiktaş'ta gündeme Robert Zulj geldiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Almanya 2. Lig takımlarından Bochum'da forma giyen Robert Zulj için devreye girdiği ifade edildi. 2023 yılına kadar Bochum ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. (Fotomaç)
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