22 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Robert Zulj'u gündemine aldı

Kartal'a sürpriz 10 numara!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

bir yandan zirve yarışını sürdürürken bir yandan da transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlılar gündemine . Lig takımlarından 'da forma giyen 'u aldı. ()

'a sürpriz 10 numara! Kadro çalışmalarını sıklaştıran Beşiktaş'ta gündeme geldiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, . Lig takımlarından 'da forma giyen Robert Zulj için devreye girdiği ifade edildi. 2023 yılına kadar Bochum ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. (Fotomaç)
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