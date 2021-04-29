29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou kariyer rekoru kırdı

N’Koudou kariyer rekoru kırdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazanırken, Kevin N'Koudou bu karşılaşmada attığı golle kariyer rekorunu kırdı. Fransız yıldız, bu sezon Beşiktaş'ta 7 gole imza attı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ta Kevin N'Koudou fırtınası esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi filelerine 2 gol bırakan Fransız yıldız, maçını da boş geçmedi. Mücadelenin 17'inci dakikasında 'ı öne geçiren gole imzasını koyan N'Koudou, son iki maçta üçüncü golünü kaydetti. Üç hafta önce Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltı golü sonrası eleştirilen ancak son dönemde performansını yükselten 26 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltip kariyer rekoru kırdı. N'Koudou maç sonunda şunları söyledi: "Hep beraber iyi bir gün geçirdik. 3. golden sonra belki biraz daha rahatladık, bunu yapmamız lazımdı. Liderliğe devam etmemiz önemliydi, inşallah şampiyon olacağız. Takımda arkadaşlıktan öte kardeşlik duygusu var. Bu da bizi şampiyon yapacak.

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