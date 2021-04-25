Beşiktaş'ta takımın yarısı değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar son çıktığı Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 mecburi değişikliğe gitti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı oyuncuların yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken Yalçın, cezalı Welinton'un yerine Montero'yu görevlendirdi. Defans kurgusunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Yalçın, orta sahada Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic'i oynattı. Dün maç öncesi sakatlığı açıklanan ve karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal'ı, Cyle Larin'in yokluğunda da Georges- Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü. Vincent Aboubakar'ın yerine de forvette Gökhan Töre görev yaptı.

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