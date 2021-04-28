28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yıldızın menajeri açıkladı! "4.5 milyon Euro'ya..."

Beşiktaşlı yıldızın menajeri açıkladı! 4.5 milyon Euro'ya...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'ın sezon başında Atleico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 'ya talipler artıyor. Siyah beyazlılarda bu sezon iyi bir performans koyan savunmacının transfer durumuyla ilgili menajer Camano açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın sezon başında 'den kiraladığı savunmacı 'nun menajeri ile görüştüklerini açıkladı.

Montero'nun menajeri Martin Camano Sky'a verdiği röportajda oyuncusunun yeni sezondaki durumuyla ilgili konuşarak, "Napoli'nin Montero'ya ilgisi oldu, buna şaşırmadım. Napoli ile görüştük. Ben her şey hakkında herkesle görüşürüm. Genç ve maç tecrübesi yeterince olan bir defans oyuncusu. Beşiktaş'ta daha da tecrübeleniyor. Sezon sonunda Madrid'e dönecek ve umarım bu sezon şampiyonluğunu da kazanır" açıklamasını yaptı..

Camano Montero'nun son durumuna 'nin karar vereceğini söyleyerek. "Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek ve genç sol ayaklı bir stoper olarak durumu değerlendirilecek. Geleceği ile yapacağimiz görüşmeden sonra netleşecek" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN 4.5 MILYON EURO'YA BONSERVİSİN YARISINI ALMA HAKKI VAR

Beşiktaş sezon başında Atletico Madrid ile Montero için yaptığı anlaşmada Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini 4.5 milyon ödeyerek satın alma hakkına sahip. Oyuncuyu kiralamak için Atletico'ya para ödemeyen ancak belli sayıda oynatma garantisi ile transfer edilen Montero eger taahüt edilen maç sayısının yüzde 50'sinde oynarsa 500 bin euro ispanyol kulübüne odenecek. Eğer taahüt edilen oynama süresinin yüzde 50'sine ulaşılırsa 'ya herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Montero Beşiktaş formasıyla bu sezon 12'si Lig 3'u ve 1 maçında toplam 1221 dakika forma giydi.

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