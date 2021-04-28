28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'ı endişelendiren durum!

Sergen Yalçın'ı endişelendiren durum!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak lider 'ta, son maçlardaki tehlike sürüyor. Siyah beyazlılarda sarı kart cezası sınırındaki oyuncular 'ı düşündürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'ta son maçlardaki sarı tehlike sürüyor. Üçer sarı kartı bulunan , ve ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular kart görmeleri durumunda 39. haftada oynanacak maçında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör , son günlerde yaşanan sakatlık ve kart cezalısı futbolcuların artması üzerine sınırdaki isimlere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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