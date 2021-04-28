28 Nisan 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ta son maçlardaki sarı tehlike sürüyor. Üçer sarı kartı bulunan Atiba, Larin ve Dorukhan ceza sınırında bulunuyor.
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'ı endişelendiren durum!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak lider Beşiktaş'ta, son maçlardaki tehlike sürüyor. Siyah beyazlılarda sarı kart cezası sınırındaki oyuncular Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta son maçlardaki sarı tehlike sürüyor. Üçer sarı kartı bulunan Atiba, Larin ve Dorukhan ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular kart görmeleri durumunda 39. haftada oynanacak Hatay maçında forma giyemeyecek.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, son günlerde yaşanan sakatlık ve kart cezalısı futbolcuların artması üzerine sınırdaki isimlere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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