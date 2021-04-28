Beşiktaş'ta Ghezzal'dan büyük fedakarlık! Bonservisi için...

Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, asist krallığında zirvede bulunuyor. Siyah-beyazlıların sezon sonunda bonservisini almak istediği Cezayirli yıldız, İngiliz ekibine flaş bir teklifte giderek bonservisinde indirim yapılmasını talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla lige damgasını vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldızın, Leicester yönetimiyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta çok mutlu olan Ghezzal'ın, İngiliz kulübünden alacaklarını bırakmayı kabul ettiği, buna karşılık bonservisinde indirim yapılmasını istediği belirlendi.

Daha önce yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirleyen Leicester'ın bu hamle sonrasında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. (Takvim)

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ