28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ghezzal'dan büyük fedakarlık! Bonservisi için...

Ghezzal'dan büyük fedakarlık! Bonservisi için...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan 'ta Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, asist krallığında zirvede bulunuyor. Siyah-beyazlıların sezon sonunda bonservisini almak istediği Cezayirli yıldız, İngiliz ekibine flaş bir teklifte giderek bonservisinde indirim yapılmasını talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla lige damgasını vuran Rachid Ghezzal, 'ta kalmak için her yolu deniyor.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldızın, Leicester yönetimiyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta çok mutlu olan Ghezzal'ın, İngiliz kulübünden alacaklarını bırakmayı kabul ettiği, buna karşılık bonservisinde indirim yapılmasını istediği belirlendi.

Daha önce yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirleyen Leicester'ın bu hamle sonrasında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. ()

Beşiktaş'ın Ghezzal teklifi ortaya çıktı! Şampiyon olunursa... haberin devamı

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