28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal rekor kırdı! Süper Lig tarihinde...

Ghezzal rekor kırdı! Süper Lig tarihinde...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto 'in 38. haftasında , Çaykur ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım mücadelenin 16. dakikasında Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Golün pasını verdi. Bu asist ile Cezayirli oyuncu lig tarihine de adını yazdırdı. İşte o istaitstik... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 38. haftasında , sahasında 'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında siyah beyazlılar N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Golün pasını veren ise yaptığı asistle Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu Rachid Ghezzal oldu.

İŞTE O TABLO:

(2013-14) - 15 asist
(2016-17) - 15 asist
(2017-18) - 15 asist
Rachid Ghezzal (2021-21) - 16 asist

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