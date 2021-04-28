28 Nisan 2021, Çarşamba
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Cicinho (2013-14) - 15 asist
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal rekor kırdı! Süper Lig tarihinde...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım mücadelenin 16. dakikasında Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Golün pasını Rachid Ghezzal verdi. Bu asist ile Cezayirli oyuncu lig tarihine de adını yazdırdı. İşte o istaitstik... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Karşılaşmanın 16. dakikasında siyah beyazlılar N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Golün pasını veren Rachid Ghezzal ise yaptığı asistle Süper Lig tarihine adını yazdırdı.
2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu Rachid Ghezzal oldu.
İŞTE O TABLO:
Cicinho (2013-14) - 15 asist
Sneijder (2016-17) - 15 asist
Edin Visca (2017-18) - 15 asist
Rachid Ghezzal (2021-21) - 16 asist
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