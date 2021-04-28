Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım mücadelenin 16. dakikasında Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Golün pasını Rachid Ghezzal verdi. Bu asist ile Cezayirli oyuncu lig tarihine de adını yazdırdı. İşte o istaitstik... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında siyah beyazlılar N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Golün pasını veren Rachid Ghezzal ise yaptığı asistle Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu Rachid Ghezzal oldu.

İŞTE O TABLO:

Cicinho (2013-14) - 15 asist

Sneijder (2016-17) - 15 asist

Edin Visca (2017-18) - 15 asist

Rachid Ghezzal (2021-21) - 16 asist

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