28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Rizespor - Beşiktaş maçında Ljajic'in golü VAR'a takıldı! İşte ofsayt pozisyonu...

Ljajic'in golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan siyah beyazlılar, 16. dakikada Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren 'da, golden 2 dakika sonra bu Adem topu ağlara gönderdi. Ancak Sırp oyuncunun sevinci kısa sürdü. Gol VAR uyarısıyla iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de şampiyonluk yarışı tam gaz sürüyor. 38. hafta mücadelesinde lider , deplasmanda Çaykur ile karşılaşırken siyah-beyazlılar mücadeleye hızlı başladı.

Henüz 16. dakikada N'Koudou ile golü bulan Beşiktaş, golün yalnızca 2 dakika sonrasında farkı ile ikiye yükseltirken, 'VAR' odasından gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti.


(Fotoğraf: beIN Sports)

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