Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan siyah beyazlılar, 16. dakikada Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Kartal'da, golden 2 dakika sonra bu Adem Ljajic topu ağlara gönderdi. Ancak Sırp oyuncunun sevinci kısa sürdü. Gol VAR uyarısıyla iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tam gaz sürüyor. 38. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken siyah-beyazlılar mücadeleye hızlı başladı.

Henüz 16. dakikada N'Koudou ile golü bulan Beşiktaş, golün yalnızca 2 dakika sonrasında farkı Ljajic ile ikiye yükseltirken, 'VAR' odasından gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti.



(Fotoğraf: beIN Sports)

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