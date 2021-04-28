28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Rizespor - Beşiktaş maçında Ljajic'in golü VAR'a takıldı! İşte ofsayt pozisyonu...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan siyah beyazlılar, 16. dakikada Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Kartal'da, golden 2 dakika sonra bu Adem Ljajic topu ağlara gönderdi. Ancak Sırp oyuncunun sevinci kısa sürdü. Gol VAR uyarısıyla iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tam gaz sürüyor. 38. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken siyah-beyazlılar mücadeleye hızlı başladı.
Henüz 16. dakikada N'Koudou ile golü bulan Beşiktaş, golün yalnızca 2 dakika sonrasında farkı Ljajic ile ikiye yükseltirken, 'VAR' odasından gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti.
(Fotoğraf: beIN Sports)
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