Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon için takviye çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Adı sık sık Kasımpaşa forması giyen Fode Koita ile anılan siyah-beyazlıların, aynı takımda kiralık olarak forma giyen Isaac Thelin'in transferi için Anderlecht ile temasa geçme kararı aldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar yeni sezon forvet adaylarına bir yenisini daha ekledi. Devre arasında Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı almak isteyen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın aldığı "Diagne'den beter" duyumu yüzünden geri çekilmişti. Siyah-beyazlılar gözünü bu kez Kasımpaşa'nın diğer bir golcüsü Isaac Thelin'e dikti. Sergen Yalçın'ın verdiği rapor sonrasında Beşiktaş, İsveçli golcü için bir araştırma başlattı.

OPSİYONLARI YOK

Fotomaç'ın haberine göre; ilk etapta 28 yaşındaki golcünün, Kasımpaşa ile sadece Haziran sonuna kadar kiralık anlaşması olduğu belirlendi. Kulübü Anderlecht ile Kasımpaşa arasında bir opsiyon hakkının olmadığı anlaşıldı. Thelin'in Anderlecht'te 800 bin euro'ya oynadığı, Kasımpaşa'nın ise yarım sezon için bu rakamın 250 bin Euro'sunu karşıladığı belirtildi. Ayrıca 1.89'luk golcü için Kasımpaşa'nın kiralama bedeli de ödemediği belirlendi.

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