28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında Atiba'nın golüne VAR engeli! Domagoj Vida...

Atiba'nın golüne VAR engeli! Pozisyonda Vida detayı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında lider deplasmanda 'a konuk oldu. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesinin 44. dakikasında siyah-beyazlıların ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

'in 38. haftasında lider , 'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelede durum siyah-beyazlılar lehine 1-0 iken, 44. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Kanadalı yıldızın attığı bu gol, pozisyon öncesinde 'nın elle oynadığı gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Rizespor - Beşiktaş | CANLI Rizespor - Beşiktaş | CANLI
Beşiktaşlı yıldız sakatlandı! Oyuna devam edemedi Beşiktaşlı yıldız sakatlandı! Oyuna devam edemedi
Ghezzal'dan şık asist! İşte o anlar... Ghezzal'dan şık asist! İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör