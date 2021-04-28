28 Nisan 2021, Çarşamba
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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında Atiba'nın golüne VAR engeli! Domagoj Vida...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesinin 44. dakikasında siyah-beyazlıların Atiba ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadelede durum siyah-beyazlılar lehine 1-0 iken, 44. dakikada Atiba Hutchinson skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
Kanadalı yıldızın attığı bu gol, pozisyon öncesinde Domagoj Vida'nın elle oynadığı gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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