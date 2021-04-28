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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında Gökhan Töre sakatlandı!

Beşiktaşlı yıldız sakatlandı! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında lider deplasmanda ile karşılaştı. -Beşiktaş mücadelesinin 60. dakikasında siyah-beyazlılarda sakatlanarak yerini 'e bıraktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 38. hafta karşılaşmasında 'la lider karşı karşıya geldi.

Mücadelede durum 2-0 iken 60. dakikada sakatlık yaşadı. Yaklaşık 2 dakika tedavisi süren 29 yaşındaki yıldız isim, 62. dakikada yerini 'e bıraktı.

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