28 Nisan 2021, Çarşamba
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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında Gökhan Töre sakatlandı!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Rizespor-Beşiktaş mücadelesinin 60. dakikasında siyah-beyazlılarda Gökhan Töre sakatlanarak yerini Larin'e bıraktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'la lider Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mücadelede durum 2-0 iken Gökhan Töre 60. dakikada sakatlık yaşadı. Yaklaşık 2 dakika tedavisi süren 29 yaşındaki yıldız isim, 62. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı.
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