Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında Gökhan Töre sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesinin 44. dakikasında siyah-beyazlıların Atiba ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.