28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika Beşiktaş haberi: Çaykur Rizespor maçında Rachid Ghezzal'dan klas asist!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal, maçın 16. dakikasında ceza sahası içerisinde attığı üst üste çalımların ardından N'Koudou'ya pasını aktardı. Yıldız oyuncu da takım arkadaşının bu ikramı geri çevirmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 16. dakikasında siyah beyazlılar N'Koudou ile 1-0 öne geçti.
Golün asistini yapan Rachid Ghezzal, son çizgiye inerek 5-6 kişinin ararsından müthiş bir gol pası verdi.
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(Fotoğraf: beIN Sports)
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