28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Çaykur Rizespor maçında Rachid Ghezzal'dan klas asist!

Ghezzal'dan şık asist! İşte o anlar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında , Çaykur deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılarda , maçın 16. dakikasında ceza sahası içerisinde attığı üst üste çalımların ardından N'Koudou'ya pasını aktardı. Yıldız oyuncu da takım arkadaşının bu ikramı geri çevirmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Son dakika spor haberi: 'in 38. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında siyah beyazlılar N'Koudou ile 1-0 öne geçti.

Golün asistini yapan , son çizgiye inerek 5-6 kişinin ararsından müthiş bir gol pası verdi.

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(Fotoğraf: beIN Sports)

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