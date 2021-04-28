28 Nisan 2021, Çarşamba
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Çaykur Rizespor 2 - 3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizezspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan aldı.
Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşıu karşıya geldi. Siyah beyazlılar, N'Koudour, Gökhan Töre ve Ghezzal'ın golleriyle maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Rizespor'un gollerini ise İsmail Köybaşı ve Djokovic kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 78'e yükseltirken, Rizespor ise 42 puanda kaldı.
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