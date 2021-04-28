28 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 2 - 3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kartal şampiyonluğa uçuyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto 'in 38. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan aldı.

'in 38. haftasında , deplasmanda ile karşıu karşıya geldi. Siyah beyazlılar, N'Koudour, ve 'ın golleriyle maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Rizespor'un gollerini ise ve kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 78'e yükseltirken, Rizespor ise 42 puanda kaldı.

Detaylar birazdan...

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