Son dakika Beşiktaş haberleri... Cyle Larin'den derbi öncesi flaş sözler! "Galatasaray maçında..."

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 19 gol kaydeden ve yıldızlaşan Cyle Larin, basın mensupları ile buluştu. Beşiktaşlı yıldız, soruları canlı yayında cevapladı. Yıldız futbolcu, şampiyonluk şanslarından, Sergen Yalçın'a, idolü olan futbolcudan, Aboubakar ile uyumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş'ın yıldız forvet Cyle Larin, canlı yayında basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

İŞTE A SPOR'UN LARIN'İN AÇIKLAMALARINDAN DERLEDİKLERİ;

"Takıma katkı verdiğim için çok mutluyum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum."

"Takım olarak şampiyonluğa giden yolu nasıl olduğunu biliyoruz"

"Fizik olarak geliştiğimi biliyorum. Belçika'dan buraya hazır geldim ve neler yapabileceğimi gösterdim"

"İdolüm Drogba. Küçükken hep onu izledim."

"Bana özgüven verdi Sergen Hoca, bana inandı ben de kendime inandım. Bu da işe yaradı."

"Sergen Yalçın'ın kendine has bir tarzı var. Hücum oynuyoruz, bize özgüven veriyor."

"Benim nerede oynadığım çok fark etmez, sol kanat, hücum ya da forvet... Her yerde oynarım her yerde gol atarım."

"Aboubakar'ın varlığı beni pozitif etkiliyor. Onunla iyi bir uyumumuz var. Takım olarak da çok uyumluyuz zaten."

"Ben gol atmaya devam edeceğim ama şampiyon olmak gol kralı olmaktan daha önemli benim için."

"Bu sezonki performansımdan dolayı bir ilgi olması normal ama şu an tek odaklandığım şampiyonluk. Ancak mutlaka transfer için bir ilgi olacaktır."

"Birileri benim ismimi çocuklarına veriyor, bu beni çok mutlu ediyor."

"Taraftar fark yaratan bir etken. Onları çok özlüyoruz. Ancak bu sezon taraftarsız oynamayı da öğrendik."

"Atiba benim kariyerimde çok önemli. Buraya gelmemde büyük katkısı oldu. Özel hayatımda bir baba gibi örnek oluyor."

"Galatasaray maçında çok isteki bir takım göreceksiniz, Hatayspor maçındaki gibi arzulu oynayacağız. Derbiyi de kazanmak istiyoruz."

"Birlikte oynayıp şampiyon olmayı hedefliyoruz."

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ