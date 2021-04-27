Beşiktaş'ın Ghezzal teklifi ortaya çıktı! Şampiyon olunursa...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş, sezon sonu için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer gündemine değinen A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, flaş sözler sarf etti. Mame Diouf transferinde Beşiktaş'ın büyük aşama kaydettiğini söyleyen Uzundurukan, siyah-beyazlıların şampiyon olması durumunda ise Ghezzal için Leicester City'e 5 milyon Euro teklif edeceğini ifade etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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