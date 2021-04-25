Beşiktaş'ta Ghezzal şov devam ediyor! Asist krallığında zirvede

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Cezayirli yıldız asist krallığında ise zirvede bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşünde Rachid Ghezzal'in önemi büyük. Cezayirli yıldız dünkü Kayserispor mücadelesinde yine başroldeydi. Kazanılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Kaleciyle topu ters tarafa yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maç 2-1'ken karşılaşmanın sonları krize girmeden devreye yine Kartal'ın süper yıldızı girdi. Ceza sahası içine koşu atan Kevin N'Koudou'yu gördü. Ölçülü pasıyla takım arkadaşını buluşturdu. N'Koudou da düzgün bir vuruşla ağları sarstı. Beşiktaş'ın bu sezon kaydettiği 75 golün 19'unda direkt Rachid Ghezzal'in katkısı bulunuyor. Cezayirli yıldız takımı adına 4 gol kaydetti. Yaptığı 15 asistle de arkadaşlarını fazlasıyla besledi.

BANA 8 MİLYON KRON VERDİLER!

Beşiktaş'ın geçen sezon Ghezzal'dan önce Valerenga'da forma giyen Aron Dönnum için 8 milyon kron teklif ettiği öğrenildi. Dönnum, "Beşiktaş beni çok istedi fakat kulübüm parayı az buldu" dedi.

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