26 Nisan 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar seferberliği! Galatasaray maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Kamerunlu golcü, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.
Sivasspor mücadelesinde adale sakatlığı tekrarlayan Vincent Aboubakar, önceki günkü Kayserispor mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.
Çarşamba günkü Çaykur Rize deplasmanına da götürülmeyecek olan Kamerunlu futbolcunun tedavisi, yoğun şekilde devam ediyor.
Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'ın 9 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.
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