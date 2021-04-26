26 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar seferberliği! Galatasaray maçında...

Aboubakar G.Saray maçında oynayacak mı? Belli oldu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Kamerunlu golcü, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. İşte detaylar... | Son dakika haberleri (BJK spor haberi)

'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

mücadelesinde adale sakatlığı tekrarlayan Vincent Aboubakar, önceki günkü mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Çarşamba günkü deplasmanına da götürülmeyecek olan Kamerunlu futbolcunun tedavisi, yoğun şekilde devam ediyor.

ve maçlarında forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'ın 9 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Atiba'dan müjdeli haber! O maçla sahalara dönecek Atiba'dan müjdeli haber! O maçla sahalara dönecek
Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden... Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...
Kartal bir adım öne geçti! G.Saray... Kartal bir adım öne geçti! G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör