Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar seferberliği! Galatasaray maçında...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in golcüsü için harekete geçerken imzanın an meselesi olduğu aktarıldı. İşte o futbolcu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)