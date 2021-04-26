26 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in golcüsü için harekete geçerken imzanın an meselesi olduğu aktarıldı. İşte o futbolcu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren , şimdiden gelecek sezonun planlamaları için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

Kara Kartal, bu sezon golcülerinin eksikliğinden dolayı önemli maçlarda puanlar kaybetmişti. Özellikle Aboubakar'ın yaşadığı uzun süreli sakatlık, siyah beyazlıların yükselişinin sekteye uğramasına neden olmuştu.

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

O İSİM GELECEK
Şu anda forvet hattında Aboubakar ve Larin'i değerlendiren siyah beyazlılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor ve bu sebeple tecrübeli bir golcüye imza attırma peşinde.

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; , gelecek sezon forvet hattını, bir dönem 'de de forma giyen ve şu anda 'da oynayan Mame Diouf ile güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

Haberin detaylarında 'ın yıldız golcü için masaya oturduğu aktarıldı ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

BEDAVA GELECEK
Öte yandan ile yaptığı sözleşmede opsiyon olmasına karşın değerlendirmeceyek Diouf'un, Haziran 2021'de bitecek sözleşmesi sonrası İstanbul devine imza atacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

MAME DIOUF KİMDİR?
16 Aralık 1987'de Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Diouf, forvet hattında görev alıyor. Tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

Kariyeri boyunca Molde, Manchester United, Blackburn, Hannover, ve 'da forma giydi.

Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...

, bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 16 gol, 5 asist üretti ve 2749 dakika sahada kaldı.

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