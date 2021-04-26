Beşiktaş'tan transferde golcü hamlesi! Süper Lig ekibinden...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in golcüsü için harekete geçerken imzanın an meselesi olduğu aktarıldı. İşte o futbolcu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kara Kartal, bu sezon golcülerinin eksikliğinden dolayı önemli maçlarda puanlar kaybetmişti. Özellikle Aboubakar'ın yaşadığı uzun süreli sakatlık, siyah beyazlıların yükselişinin sekteye uğramasına neden olmuştu.
O İSİM GELECEK
Şu anda forvet hattında Aboubakar ve Larin'i değerlendiren siyah beyazlılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor ve bu sebeple tecrübeli bir golcüye imza attırma peşinde.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Beşiktaş, gelecek sezon forvet hattını, bir dönem Stoke City'de de forma giyen ve şu anda Hatayspor'da oynayan Mame Diouf ile güçlendirmek istiyor.
Haberin detaylarında Beşiktaş'ın yıldız golcü için masaya oturduğu aktarıldı ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği kaydedildi.
BEDAVA GELECEK
Öte yandan Hatayspor ile yaptığı sözleşmede opsiyon olmasına karşın değerlendirmeceyek Diouf'un, Haziran 2021'de bitecek sözleşmesi sonrası İstanbul devine imza atacağı ifade edildi.
MAME DIOUF KİMDİR?
16 Aralık 1987'de Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Diouf, forvet hattında görev alıyor. Tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Kariyeri boyunca Molde, Manchester United, Blackburn, Hannover, Stoke City ve Hatayspor'da forma giydi.
Mame Diouf, bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 16 gol, 5 asist üretti ve 2749 dakika sahada kaldı.
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