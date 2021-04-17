Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan son 5 haftada büyük kayıp!
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 35. hafta mücadelesinde 2-0 öne geçtiği Ankaragücü karşısında 2-2'ye razı oldu. Siyah beyazlılar, Başkent temsilcisi karşısında aldığı sonuçla, son 5 maç haftada 7 puan kaybetmiş oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig lideri Beşiktaş, 35. haftada Ankaragücü önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli bir avantajı kullanamadı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Kulusic'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kötü oyun sonrası 1 puana razı oldu. Hücumda panik halinde olan, savunmada tutuk bir oyun sergileyen siyah beyazlılar, gol pozisyonuna girmekte zorluk çekerken, iki de penaltı yapınca maçın berabere bitmesi kaçınılmaz oldu.
Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetse de 35. haftayı lider olarak bitirecek. Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 9 puan önünde yer alan siyah beyazlılar, rakipleri maçlarını kazansa bile 2 ve 6 puan farkla yeni haftaya lider girecek.
ABOUBAKAR VE CENK TOSUN'U ARADI
Siyah beyazlılar, Ankaragücü karşılaşmasında Vincent Aboubakar'ın ve sadece 3 maç oynasa bile Cenk Tosun'un yokluğunu çok net bir şekilde hissetti.
Aboubakar veya Cenk Tosun varken Cyle Larin'i sol kanatta oynatan Sergen Yalçın, oyuncusunun soldan içeri girerek santrforu desteklemesinden ve arka direkte bulduğu sürpriz gollerinden fazlasıyla yararlanıyordu. Bu şekilde oynadığında 13 kez rakip ağları sarsan Larin, santrforda ise etkinliğini yitirdi ve sadece 2 gol kaydedebildi. Larin'in pozisyonunda sahaya çıkan N'Koudou'nun da sol kanatta Kanadalı kadar faydalı olduğunu söylemek oldukça zor.
Beşiktaş, Larin'in santrfor oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 2'sini kaybederken, 2 maçta da berabere kaldı. 26 yaşındaki futbolcu bu 7 maçta 2 gol attı. Cyle Larin sol açık oynadığı 25 maçta ise 13 kez gol sevinci yaşadı.
SON 5 MAÇTA 7 PUAN KAYBETTİ
Ligde düğümün çözüleceği haftalara doğru gidilirken Beşiktaş, son beş maçta 3. kez puan kaybetti.
24 ve 30. haftalar arasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak güzel bir seri yakalayan ve zirvede farkı açan siyah beyazlılar, sonraki 5 maçta sadece 2 kez galip gelebildi. Önce 31. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kartal, hemen akabinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. 33 ve 34. haftalarda peş peşe Aytemiz Alanyaspor 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, dün akşam Ankaragücü ile 2-2 berabere kalınca son beş maçta 7 puan kaybetmiş oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga