Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması! Durumu belli oldu...

Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un durumuyla ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada alt baldırından sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un durumu netlik kazandı.

Yıldız oyuncunun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Bu sakatlık sonrası Oğuzhan Özyakup'un, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'ta daha önce sakatlanan Ajdin Hasic ve Cenk Tosun sezonu kapatmıştı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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