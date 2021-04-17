17 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması! Durumu belli oldu...

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması! Durumu belli oldu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

, maçında sakatlanan 'un durumuyla ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto 'de 'ın ile oynadığı karşılaşmada alt baldırından sakatlanan 'un durumu netlik kazandı.

Yıldız oyuncunun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Bu sakatlık sonrası Oğuzhan Özyakup'un, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'ta daha önce sakatlanan Ajdin Hasic ve Cenk Tosun sezonu kapatmıştı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 35. haftasında ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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