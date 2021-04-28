Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Lider Beşiktaş, zorlu Çaykur Rizespor maçını kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Mücadele öncesi saktlığını atlatan Cyle Larin kadroya dahil edildi. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

👉RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ç.RİZESPOR: GÖKHAN, MOROZIUK, MERIAH, MELNJAK, TALBI, MICHALAK, BAIANO, DONSAH, ABDULLAH, SAMUDIO, SKODA

BEŞİKTAŞ: ERSİN, DORUKHAN, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, TÖRE (LARIN)

👉ÇAYKUR RİZESPOR 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

👉BEŞİKTAŞ, RİZE'DEKİ SON 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı. Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

👉BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Emre Bilgin

Francisco Montero

Fabrice Nsakala

Welinton Souza

Domagoj Vida

Bilal Ceylan

Rıdvan Yılmaz

Serdar Saatçı

Josef de Souza

Atiba Hutchinson

Adem Ljajic

Dorukhan Toköz

Bernard Mensah

Georges Nkoudou

Rachid Ghezzal

Gökhan Töre

Cyle Larin

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ