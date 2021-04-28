28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Lider Beşiktaş, zorlu maçını kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Mücadele öncesi saktlığını atlatan kadroya dahil edildi. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

👉RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ç.RİZESPOR: GÖKHAN, MOROZIUK, MERIAH, MELNJAK, TALBI, MICHALAK, BAIANO, DONSAH, ABDULLAH, SAMUDIO, SKODA

BEŞİKTAŞ: ERSİN, DORUKHAN, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, , GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, TÖRE (LARIN)

👉ÇAYKUR RİZESPOR 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR

, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

👉BEŞİKTAŞ, RİZE'DEKİ SON 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında 'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı. Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

👉BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Emre Bilgin
Francisco Montero
Fabrice Nsakala
Welinton Souza
Domagoj
Bilal Ceylan
Rıdvan Yılmaz
Serdar Saatçı
Josef de Souza
Hutchinson
Adem Ljajic
Dorukhan Toköz
Bernard Mensah
Georges Nkoudou
Rachid Ghezzal
Gökhan Töre
Cyle Larin

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