Beşiktaş'ın devre arasında İtalya'nın Lecce kulübüne kiraladığı Güven Yalçın, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Genç yıldız için Lecce'nin, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi. İşte detaylar | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, İtalyan ekibinde tutunamadı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, siyah beyazlıların ara transfer döneminde Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın sezon sonunda dönüyor. İtalya Serie B ekibi, 5 milyon euro satın almak opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.

Lecce'de yedi karşılaşmaya çıkan ve hepsine oyuna sonradan giren Güven, gol sevinci yaşayamadı.

"BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ"

Güven, İtalya'daki ilk röportajında, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadelerini kullanmıştı.

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