23 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı için şok karar!

Beşiktaş'ın genç yıldızı için şok karar!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'ın devre arasında 'nın kulübüne kiraladığı , performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Genç yıldız için Lecce'nin, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi. İşte detaylar | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ta 'un transfer edilmesinin ardından ekibi 'ye kiralanan , ekibinde tutunamadı.

gazetesinin haberine göre, siyah beyazlıların ara transfer döneminde Lecce'ye kiraladığı Yalçın sezon sonunda dönüyor. ekibi, 5 milyon euro satın almak opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.

Lecce'de yedi karşılaşmaya çıkan ve hepsine oyuna sonradan giren Güven, gol sevinci yaşayamadı.

"BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ"

Güven, 'daki ilk röportajında, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Forvette kim oynayacak? Yalçın kararını verdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Forvette kim oynayacak? Yalçın kararını verdi Forvette kim oynayacak? Yalçın kararını verdi
Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Çebi'den iddialı sözler! Şampiyon biziz Çebi'den iddialı sözler! "Şampiyon biziz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör