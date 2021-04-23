23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Forvette kim oynayacak? Sergen Yalçın kararını verdi
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile kritik bir maça çıkan Beşiktaş'ta hücum hattındaki eksikler can sıkıyor. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yokluğunda ileri uçta kimin oynayacağı merak konusu olurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın santrfor için üç isim düşünüyor. Sakatlığı bulunan Larin oynasa bile sol çizgiye çekecek olan Hoca, Kevin N'Koudou'yu hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle en uca koyabilir. Yalçın'ın, Atiba ve Gökhan Töre üzerinde de düşündüğü öğrenildi.
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