23 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Forvette kim oynayacak? Sergen Yalçın kararını verdi

Forvette kim oynayacak? Yalçın kararını verdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Son dakika spor haberleri... 'in 37. haftasında ile kritik bir maça çıkan 'ta hücum hattındaki eksikler can sıkıyor. ve 'ın yokluğunda ileri uçta kimin oynayacağı merak konusu olurken, teknik direktör 'ın kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

ve 'ın yokluğunda santrfor için üç isim düşünüyor. Sakatlığı bulunan oynasa bile sol çizgiye çekecek olan Hoca, Kevin N'Koudou'yu hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle en uca koyabilir. Yalçın'ın, ve üzerinde de düşündüğü öğrenildi.

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