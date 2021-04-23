Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın santrfor için üç isim düşünüyor. Sakatlığı bulunan Larin oynasa bile sol çizgiye çekecek olan Hoca, Kevin N'Koudou'yu hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle en uca koyabilir. Yalçın'ın, Atiba ve Gökhan Töre üzerinde de düşündüğü öğrenildi.

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