Son dakika spor haberleri: Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı? Ahmet Nur Çebi açıkladı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çebi, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Vincent Aboubakar ile ilgili "Beşiktaş isterse gelecek sezon da takımda kalacak" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısıyla siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, sezon başında Porto'dan kiralanan ve sözleşmesindeki opsiyon nedeniyle gelecek takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Vincent Aboubakar ile ilgili de konuştu.
Çebi, Kamerunlu golcüyle ilgili "Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biri. Kontratın ben yaptım, bizim futbolcumuzdur ve gelecek sezon da takımda kalacaktır. Opsiyon Beşiktaş'a aittir. Hakkının yendiğini görürsem gerekeni yapacak kadar da adaletliyim. Aboubakar Beşiktaş isterse gelecek sezon da takımda kalacak. Ayrıca Aboubakar'la da Aboubakar olmadan da şampiyon olacak gücümüz var. Ancak bilinsin ki biz istersek Aboubakar bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.
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