22 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı? Ahmet Nur Çebi açıkladı

Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı? Çebi açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Son dakika haberleri... Beşiktaş Başkanı , siyah-beyazlı kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çebi, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan ile ilgili "Beşiktaş isterse gelecek sezon da takımda kalacak" dedi.

Başkanı , düzenlediği basın toplantısıyla siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, sezon başında 'dan kiralanan ve sözleşmesindeki opsiyon nedeniyle gelecek takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan ile ilgili de konuştu.

Çebi, golcüyle ilgili "Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biri. Kontratın ben yaptım, bizim futbolcumuzdur ve gelecek sezon da takımda kalacaktır. Opsiyon Beşiktaş'a aittir. Hakkının yendiğini görürsem gerekeni yapacak kadar da adaletliyim. Aboubakar Beşiktaş isterse gelecek sezon da takımda kalacak. Ayrıca Aboubakar'la da Aboubakar olmadan da şampiyon olacak gücümüz var. Ancak bilinsin ki biz istersek Aboubakar bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.

Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı? Çebi açıkladı Beşiktaş'ta kalacak mı? Çebi açıkladı

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