Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Kalan 4 maçta 7 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirirken, 40. haftada oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Hes Kablo Kayserispor'un ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran lider Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçtan sonra oyuncularına tek tek teşekkür ederken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Kritik galibiyetle rahat bir nefes alan siyah-beyazlı hocanın, "Bizler şampiyon olacağımıza inandığımız için bu engelleri aşıyoruz. Takım halinde sonuna kadar da inanmaya devam edeceğiz. Böyle oynarsak avantajımızı kimse elimizden alamaz" diye konuştuğu aktarıldı.

Sergen Yalçın, Çaykur Rize maçının ardından hem soyunma odasında hem de dönüş yolunda kurmayları ve yöneticilerle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

Kadrodaki önemli eksiklere rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yalçın'ın, "Artık en kritik haftalardayız. İşin teknik, taktik kadar psikolojik tarafı da çok önemli.

Ben oyuncularıma cesaretli ve hedefe inanmış olmaları gerektiğini aktardım. Ne mutlu bana ki hepsi çok büyük bir özveriyle oynuyorlar.

Hafif sakatlıkları ve yorgunluğu ikinci plana atıyorlar. Kalan haftalarda da fedakarlık yapmazsak başarı gelmez. Ben o yüzden sürekli hiçbir bahanemiz yok diyorum" diyerek düşüncelerini paylaştığı vurgulandı.

DERBİ DEĞİL HATAY

Milliyet'in haberine göre; Atakaş Hatayspor maçını da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de Galatasaray derbisine moralli gitmek isteyen Sergen Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdiden kafamızda Hatayspor maçı var. Şu an derbiyi konuşmak kesinlikle doğru değil. Her zaman fikstürdeki en önemli maç, oynayacağımız ilk maçtır.