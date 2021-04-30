30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Kalan 4 maçta 7 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirirken, 40. haftada oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.04.2021

Kablo 'un ardından 'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran lider 'ta, Teknik Direktör maçtan sonra oyuncularına tek tek teşekkür ederken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

Kritik galibiyetle rahat bir nefes alan siyah-beyazlı hocanın, "Bizler şampiyon olacağımıza inandığımız için bu engelleri aşıyoruz. Takım halinde sonuna kadar da inanmaya devam edeceğiz. Böyle oynarsak avantajımızı kimse elimizden alamaz" diye konuştuğu aktarıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

, maçının ardından hem soyunma odasında hem de dönüş yolunda kurmayları ve yöneticilerle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

Kadrodaki önemli eksiklere rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yalçın'ın, "Artık en kritik haftalardayız. İşin teknik, taktik kadar psikolojik tarafı da çok önemli.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

Ben oyuncularıma cesaretli ve hedefe inanmış olmaları gerektiğini aktardım. Ne mutlu bana ki hepsi çok büyük bir özveriyle oynuyorlar.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

Hafif sakatlıkları ve yorgunluğu ikinci plana atıyorlar. Kalan haftalarda da fedakarlık yapmazsak başarı gelmez. Ben o yüzden sürekli hiçbir bahanemiz yok diyorum" diyerek düşüncelerini paylaştığı vurgulandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

DERBİ DEĞİL HATAY
Milliyet'in haberine göre; Atakaş Hatayspor maçını da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de derbisine moralli gitmek isteyen sözlerine şöyle devam etti:

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

"Şimdiden kafamızda Hatayspor maçı var. Şu an derbiyi konuşmak kesinlikle doğru değil. Her zaman fikstürdeki en önemli maç, oynayacağımız ilk maçtır.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

Kazanmaya devam ettikçe işin psikolojik tarafında da liderliği kimseye kaptırmamış oluyorsunuz. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Daha biten bir şey yok.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! Takıma böyle seslendi

Kalan dört hafta sadece bizim için rakiplerimiz için de çok kritik haftalar olacak ve finali iyi yapan hedefe ulaşacak."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Larin'in talipleri artıyor! İşte o rakam... Larin'in talipleri artıyor! İşte o rakam...
Yalçın'dan oyuncularına mesaj! Şampiyonluk elimizde Yalçın'dan oyuncularına mesaj! "Şampiyonluk elimizde"
Aboubakar için flaş sözler! Bilerek oynamıyor Aboubakar için flaş sözler! "Bilerek oynamıyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör