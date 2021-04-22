Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den iddialı sözler! "Şampiyon biziz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, "Net bir şekilde söylüyorum, şampiyon biziz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Çebi'nin sözleri:

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Son 2 haftada yaşadığımız puan kayıpları sonrasında kamuoyunda şampiyon olamayacağımız yönündeki algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz. 6 puan gerimizdeki takımın şampiyon olacağına dair haberler çıkarken, bizim liderliğimizi sürdürmemize rağmen şampiyon olamayacağımız yönündeki söylemler art niyetlidir. Kimsenin şüphesi olmasın bu sezon şampiyon Beşiktaş olacaktır. 13. sırada yer alırken de bunu söylüyordum lideriz yine bunu söylüyorum. Puan kaybettiğimiz takımlar düşme hattındaydı. Aynı takımların rakiplerimize karşı da müthiş oynayacağını düşünüyorum. Rakiplerimiz de o takımlarla oynarken puan kaybedecektir. Bu benim hesaba kattığım bir durum."

"BAŞAKŞEHİR'İN F.BAHÇE'YE KARŞI OYUNU İLGİNÇ..."

"Beşiktaş'ın kötü oynadığı yönündeki algıların son bulması gerekiyor. Camiamıza sesleniyorum, bu algılara gelmeyin. Çok konuşarak başarılı olunmuyor. Bizim az konuşmamız, iş yapmadığımız anlamına gelmez. Biz gereken her şeyi yapıyoruz, Beşiktaş'ın hakkını savunuyoruz. TFF ve MHK'nın bir takımı şampiyon yapmak için çalıştığına inanmıyorum. Biz hakem iyi yönettiyse iyi, kötü yönettiyse kötü deriz. Oldukça sıkıntını bir süreç yaşıyoruz, pandemi süreci. 21 takımlı bir lig ve sıkıntılı bir durum. Düşme hattındaki birçok takımın şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Düşme hattındaki Başakşehir'in son oynadığı oyuna bakıyorsunuz, ilginç gelişmeler... Eski futbolculara sesleniyorum. Meslektaşlarınızın çabasına, saha içindeki emeklerine saygı gösterin."

"DEMBA BA BİR ŞEY VARSA SÖYLEMELİ"

"Biz 3 puan öndeyiz ve lideriz. Sezon başında küme düşeceğimizi söyleyenler oldu ama ben şampiyon olacağımıza inanıyordum. Hocama ve futbolcularıma güveniyordum. Şu an Beşiktaş'a zarar vermek için algı yapılıyor. Rakiplerimiz önde olsaydı şampiyon ilan edilirdi. Demba Ba çok dürüst ve onurlu biridir. Sözleşmesi feshedilince ben de şok oldum. Neler yaşandı bilmiyorum, ama varsa bir şey Demba Ba söylemeli. Yoksa da söylemeli."

"1 AYLIK BORCUMUZ BİLE YOK"

"Beşiktaş Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanlığı yapıyorsa bu Beşiktaşlıların gurur duyması gereken bir durum. Herkes kendini evde korurken, biz ortalıkta corona virüsü var mı yok mu demeden dolaştık. Bugün Beşiktaş'ın herhangi bir futbolcusuna 1 aylık borcu bile yoktur. Nereden nereye geldiğimiz ortadadır."

"BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bankalar Birliği'nde yapılan sözleşmede çok emeğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun önü tıkanmıştı, önünü açtı. Artık eskisi gibi para harcamak olmayacak. Kulüplerimizi artık düzgün yöneteceğiz."

"İYİ STADYUMLARA ÖDÜL VERİLSİN"

"Futbolcularımıza milyonlarca TL verirken statlara bakmayışımız... Cenk Tosun sezonu kapattı, Beşiktaş ve A Milli Takım büyük kayıp yaşadı. "TFF Başkanına bir öneride bulunmak istiyorum. Başarılı bakım yapılan stadyumlara ödül verilsin. Prim verilsin. O stadın masraflarını TFF karşılasın. Stadyumlarımızın sağlıklı olmasına gayret edilsin."

"STRATEJİ GEREĞİ KONUŞMUYORUZ"

"Bazı stratejilerimiz gereği 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında her yerde konuşmuyoruz ama biz Beşiktaş'ın çıkarları için her şeyi yaparız. O gün şartlar neyi gerektirirse ona göre hareket ederiz."

"YAYINCI KURULUŞTA FİLM TAKILIYOR!"

"Yayıncı kuruluşta sanırım film takılıyor. Umarım ki arkasında bir art niyet yoktur. Bu kurumlarda çalışan ve bazı takımların taraftarı olan bazı şahıslar bunları yapıyor olabilirler."

"HATAYSPOR MAÇI İÇİN BAŞVURUMUZ OLMAYACAK"

"Hatayspor maçının ertesi güne ertelenmesi için bir başvurumuz olmayacak. Artık sezonun sonuna doğru fikstür çok sıkıştı. Erteleme olduğu zaman birçok takım bundan etkileniyor. Takımın erken şampiyonluk havasına girdiğini düşünmüyorum. Biz öndeyken rakiplerimize saygı gereği şampiyonluk söylemlerinde bulunmadık ama artık söylüyorum şampiyon biziz. Futbolcularımızın da bunu söylemesinde sakınca görmüyorum."

"EN ÇOK MAĞDUR OLAN TAKIM BEŞİKTAŞ"

"Hakemlerin hatalarını hoş görmemiz mümkün değil. Bu konuda en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır."

"BAŞKANLIKTA TEK RAKİBİM ATIBA"

Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa aday olacak. Tek rakibim o olacak. Bu biraz da şaka, kıymetini belirtmek için söylüyorum. Larin ile ilgili teklif geliyor, gelecektir. Başkalarıyla ilgili de gelecektir. Sezon sonuna kadar futbolcularımla ilgili cevap vermem. Cenk önümüzdeki sezonun ortasına doğru ancak toparlayacaktır. Everton'ın ne karar vereceğini bilemiyorum. Ama Cenk Tosun gelip, 'Ben geldim' dediğinde Beşiktaş'ın kapısı her zaman açıktır."

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