14 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Mame Diouf hamlesi! Sergen Yalçın ısrarla istedi

Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Yalçın ısrarla istedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan ve adım adım şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan 'dan faydalanamayacak olan siyah-beyazlılarda sezon başında Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar'ın geleceği de belirsizliğini koruyor. Bu doğrultuda forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör , forması giyen Mame Diouf'un transfer edilmesini istedi.

'ta 'un uzun süreli sakatlığının ardından siyah-beyazlılarda forvet arayışı yeniden hız kazandı. Gelen ilk bilgilere göre Cenk'in en iyi ihtimalle gelecek sezonun devre arasında sahalara dönebileceğini işaret ettiği için siyah-beyazlılar en doğru hamleyi yapmak için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör 'ın aklı ise 'un golcüsü Mame Diouf'ta.

OPSİYONU VAR AMA GÖRÜŞÜLÜR

Herkesin aksine Hatayspor'un başarısını Boupendza'ya değil Diouf'a bağlayan Yalçın, "Tecrübeli ve güçlü. Hem gol atıyor, hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu. Yedek kalmayı sorun etmeyecek olgunlukta" diyerek yönetime mesajı verdi. Diouf'un Hatayspor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak opsiyon hakkı olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Hatayspor'la bir görüşme yapacak.

Yalçın'dan tarihi performans! İşte o rakam... haberin devamı

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