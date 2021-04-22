22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, sezon başında kiralanan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i gelecek sezon da takımda tutmak istediklerini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Spor Toto Süper Lig'ide ilk 36 haftayı lider geçen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunan Çebi, sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in takımdaki geleceğine ilişkin de konuştu.
Çebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rosier ve Ghezzal'ı takımımıza kazandırmak istiyoruz, görüşmeler devam ediyor ama noktalanmış bir transfer yok. Herkes kalmak istiyor, Aboubakar da burada devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.
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