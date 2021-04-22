22 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!

Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Son dakika spor haberleri... Başkanı Ahmet Nur , siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, sezon başında kiralanan ve 'i gelecek sezon da takımda tutmak istediklerini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

'ide ilk 36 haftayı lider geçen 'ta başkan Ahmet Nur , basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunan Çebi, sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek ve 'in takımdaki geleceğine ilişkin de konuştu.

Çebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rosier ve Ghezzal'ı takımımıza kazandırmak istiyoruz, görüşmeler devam ediyor ama noktalanmış bir transfer yok. Herkes kalmak istiyor, Aboubakar da burada devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!

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