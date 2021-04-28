Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah beyazlılar, bu sezon çok kez yaşadığı stoper sıkıntısını yeni sezonda yaşamak istemiyor. Kartal'ın hedefindeki isim ise belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla Beşiktaş yönetimi yıldız savunmacı için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi )

Sabah'ın haberine göre, Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor.

Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor.

Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak.

GÖKHAN TÖRE İLE DEVAM Kayserispor maçında Cenk, Aboubakar ve Larin'in olmaması sebebiyle forvet bölgesinde görev alan Gökhan Töre, performansıyla beğeni toplamıştı.

Gol ya da asist kaydetmese de hücuma zenginlik katarak hem kendisi hem de arkadaşlarını pozisyona sokan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'a da güven verdi.

29 yaşındaki oyuncunun Rize'de de ilk 11'de görev alması bekleniyor.

CYLE LARIN KADRODA Beşiktaş'ta sezonu kapatan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlığı devam eden Aboubakar ile kart cezalısı olan Necip Uysal ve Valentin Rosier bugün deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymeyecek. Siyah-beyazlılarda tedavisi tamamlanan Cyle Larin maç kadrosuna dahil edildi. Kanadalı yıldızın yanı sıra Atiba ve Welinton da Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde oynayacak.