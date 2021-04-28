28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah beyazlılar, bu sezon çok kez yaşadığı stoper sıkıntısını yeni sezonda yaşamak istemiyor. Kartal'ın hedefindeki isim ise belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla Beşiktaş yönetimi yıldız savunmacı için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi )

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. ve 'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan , ve ile temas halinde. , yeni sezon için kadrosuna takviyesi de yapacak. Hedef ise bir yerli ve bir yabancı transferi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

Sabah'ın haberine göre, Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle formasını giyen Steven 'i istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

, lig biter bitmez Steven ile pazarlık masasına oturacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

GÖKHAN TÖRE İLE DEVAM

Kayserispor maçında Cenk, Aboubakar ve Larin'in olmaması sebebiyle forvet bölgesinde görev alan Gökhan Töre, performansıyla beğeni toplamıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

Gol ya da asist kaydetmese de hücuma zenginlik katarak hem kendisi hem de arkadaşlarını pozisyona sokan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'a da güven verdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

29 yaşındaki oyuncunun Rize'de de ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

CYLE LARIN KADRODA

'ta sezonu kapatan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlığı devam eden Aboubakar ile kart cezalısı olan Necip Uysal ve bugün deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymeyecek. Siyah-beyazlılarda tedavisi tamamlanan Cyle Larin maç kadrosuna dahil edildi. Kanadalı yıldızın yanı sıra Atiba ve da Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde oynayacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

21'İ BULAMADILAR!

Eksıkler nedeniyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan 'ın Rize kafilesinde 19 isim yer aldı. Yedek kulübesinde orta saha için tek hamle oyuncusu Mensah olacak. Forvette ise sakatlıktan yeni çıkan Larin'in 11'de yer alıp alınmayacağına maç saatinde karar verilecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız oyuncu...

MEYDAN MUHAREBESİNİ SEYRETTİLER!

yöneticisi Kemal Erdoğan, "Herkesi, hakemin karnesine bakmaya davet ediyorum. Bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz? Öte yandan Sergen Yalçın'a ceza vermek için gözlerini dört açanlar, F.Bahçe teknik kadrosunun meydan muharebesiyle ilgili ne düşünüyorlar? Seyrediyorlar... Adaletten bahsedenler gerçekten adalet istiyorlar mı görelim" diye konuştu.

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