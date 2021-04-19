19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: TFF'den flaş Beşiktaş kararı!
TFF, Süper Lig'de Beşiktaş'ın oynayacağı 2 maçın saatlerinin değiştiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların Kayserispor maçı Cumartesi, Rizespor maçı ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.
Beşiktaş'ın başvurusu üzerine TFF iki maçın gününü değiştirdi. Beşiktaş'ın 37.haftada Kayserispor ile oynayacağı maç 24 Nisan Cumartesi saat 19:00'a ayrıca 38.haftada Ç. Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç 28 Nisan Çarşamba saat 19:00'a alındı.
Ankaragücü ile oynanan maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç günleri hakkında açıklamalarda bulunmuş ve günleri eleştirmişti. Beşiktaş sezonun 36.haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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