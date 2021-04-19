19 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: TFF'den flaş Beşiktaş kararı!

TFF'den flaş Beşiktaş kararı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

, 'de 'ın oynayacağı 2 maçın saatlerinin değiştiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların maçı Cumartesi, maçı ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

'ın başvurusu üzerine iki maçın gününü değiştirdi. Beşiktaş'ın 37.haftada ile oynayacağı maç 24 Nisan Cumartesi saat 19:00'a ayrıca 38.haftada Ç. ile deplasmanda oynayacağı maç 28 Nisan Çarşamba saat 19:00'a alındı.

Ankaragücü ile oynanan maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç günleri hakkında açıklamalarda bulunmuş ve günleri eleştirmişti. Beşiktaş sezonun 36.haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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