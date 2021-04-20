Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçı 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında uzatmalarda yediği golle şampiyonluk yolunda 2 puan bırakan siyah-beyazlılar, Yiğido'yu devirerek zirve yolundaki takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını açmayı hedefliyor. Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. MKA Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sarı- lacivertlilerin 'bay' geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe'nin 'bay' geçeceği bu haftadan sonra zirvedeki 3 takımın da maç sayıları eşit olacak ve puan hesaplaması artık eşit maçlar üzerinden yapılacak.
SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI
Sivasspor ikinci devrenin en formda ekiplerinden biri.Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde tam 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Sivasspor bu periyotta 7 galibiyet 5 beraberlik aldı ve 50 puanla 8'inciliğe kadar yükseldi; 25 gol atıp 12 gol yedi. Son beş maçta sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini düşünüyor. Sergen Yalçın, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek kazanmaları gereken oyunu futbolcuların mutlaka sahaya yansıtmalarını istiyor.
KARA KARTAL 14-10 ÖNDE
Beşiktaş ile Sivasspor ligde 30. kez karşılaşacak. Geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.
GOLSÜZ BİTEN MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı. İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı olan Rosier, Atiba, Necip Uysal, Cyle Larin, Welinton ve Dorukhan, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.
KARTAL'ACOSKULU UĞURLAMA
Lider Beşiktaş, deplasmanda oynanacağı maç için dün öğleden sonra Sivas'a gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden meşaleler ve şampiyon tezahüratlarıyla uğurladılar. Siyah-beyazlı kafile Nuri Demirağ Havalimanı'na da yine meşalelerle karşılandı. Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına otele kadar eşlik ederek büyük sevgi gösterisinde bulundular.
SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: ALİ VURAL, A.OĞUZ, CANER, CAMARA, UĞUR, COFIE, FAJR, ROBIN, ERDOĞAN, GRADEL, YATABARE
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, DORUKHAN, LARIN, ABOUBAKAR
(Fotomaç)
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