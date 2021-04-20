Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 7 hafta kala lider konumda bulunan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Listesine genç ve potansiyeli yüksek isimleri alan siyah beyazlıların ilk hedefi belli oldu. İşte ayrıntılar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)