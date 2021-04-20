20 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi Ali Şansalan oldu. AVAR'da ise Burak Şeker yer alacak.
Önemli mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
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