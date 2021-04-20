Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımında ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başladı. Gecenin maçında lider Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Siyah-beyazlılarda hedef kazanarak Ankaragücü beraberliğini telafi etmek ve ligin bitimine kısa bir süre kala liderliğini sürdürmek.

Konuk ekip ise ligdeki 12 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde.

Karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

SİVASSPOR 12 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Süper Lig'de 12. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında deplasmanda 3-2'lik sonuçla alan Sivasspor, puanını 50'ye çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkarttı ve kulüp tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

ÇALIMBAY'IN 37. RANDEVUSU

Deneyimli teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş'a karşı 37. randevusuna çıkacak. 50 puanla 8. sırada yer alan Sivasspor, 71 puanla lider konumda olan Beşiktaş'ı mağlup edip, son haftalardaki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDA 6 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Atiba, Necip, Larin, Welinton ve Dorukhan, Sivas karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

3 FUTBOLCU SAKATLIK YÜZÜNDEN KADRODA YOK

Beşiktaş'ta 3 futbolcu sakatlıkları sebebiyle kadroda olamyacak. Ağır sakatlık geçirerek ameliyat olan ve sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'e, Ankaragücü maçında Oğuzhan Özyakup da eklendi. Sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Oğuzhan tedavisi devam ettiği için Sivas deplasmanında takımda olmayacak.

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