Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de bitime 7 hafta kala lider konumda bulunan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Listesine genç ve potansiyeli yüksek isimleri alan siyah beyazlıların ilk hedefi belli oldu. İşte ayrıntılar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, sezon sonu için genç isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Kartal, TFF 1.Lig'in yıldızını gözüne kestirdi.
Beşiktaş, daha önce TFF 1.Lig ekibi Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmıştı.
Siyah beyazlılar sezon başında ise Altınordu'dan kanat oyuncusu Atakan Üner'i transfer etmişti.
Kartal, devre arası ise yine Eskişehirspor'dan sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan ile anlaştı.
Siyah beyazlıların TFF 1. Lig'den bu seferki hedefi ise, Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz.
Hücum hattında kanat forvet olarak oynayan Barış Yılmaz, bu sezon Başkent temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Keçiörengücü formasıyla 33 maça çıkan genç oyuncu 6 gol, 5 asist kaydetti. Beşiktaş, Ümit Milli Takımımız'da da forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız için girişimlere başladı.
Barış Alper Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Rize Özel İdare Spor'dan Ankara Demir'e transfer olmuş, sezon başında da Ankara Keçiörengücü ile anlaşmıştı.
Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
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