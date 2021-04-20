20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 7 hafta kala lider konumda bulunan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Listesine genç ve potansiyeli yüksek isimleri alan siyah beyazlıların ilk hedefi belli oldu. İşte ayrıntılar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

, sezon sonu için genç isimleri kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

Kartal, TFF 1.Lig'in yıldızını gözüne kestirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

, daha önce TFF 1.Lig ekibi Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

Siyah beyazlılar sezon başında ise Altınordu'dan kanat oyuncusu Atakan Üner'i transfer etmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

Kartal, devre arası ise yine Eskişehirspor'dan sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan ile anlaştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

Siyah beyazlıların TFF 1. Lig'den bu seferki hedefi ise, Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

Hücum hattında kanat forvet olarak oynayan Barış Yılmaz, bu sezon Başkent temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

Keçiörengücü formasıyla 33 maça çıkan genç oyuncu 6 gol, 5 asist kaydetti. , Ümit Milli Takımımız'da da forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği genç yıldız belli oldu!

Barış Alper Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Rize Özel İdare Spor'dan Ankara Demir'e transfer olmuş, sezon başında da Ankara Keçiörengücü ile anlaşmıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! Aboubakar olmazsa... Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! Aboubakar olmazsa...
Beşiktaş kritik virajda! İşte Yalçın'ın Sivas maçı 11'i Beşiktaş kritik virajda! İşte Yalçın'ın Sivas maçı 11'i
Kartal'dan Süper Lig'in yıldızına kanca! Girişimler başlıyor Kartal'dan Süper Lig'in yıldızına kanca! Girişimler başlıyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör