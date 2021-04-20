20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması

Yalçın'dan Aboubakar açıklaması! Kalan maçlarımızda...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulundu. , "Puan kayıpları olabilir.  zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. 'ı kaybettik büyük bir ihtimal kalan maçlarda olmayacak" dedi.

'in 36. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

İşte Sergen 'ın açıklamaları:

Puan kayıpları olabilir. zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. 'ı kaybettik büyük bir ihtimal, de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım. Bazı oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler oluyor.

Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan... Bir şekilde çıkarız. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse.

ABOUBAKAR SÖZLERİ

Büyük ihtimal kalan maçlarda Aboubakar olmayacak.

Yalçın maç sonu konuştu! "

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