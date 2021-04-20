20 Nisan 2021, Salı
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İŞTE O AÇIKLAMALAR
Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal kalan maçlarda olmayacak" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal, Larin de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım. Bazı oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler oluyor.
Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan... Bir şekilde çıkarız. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse.
ABOUBAKAR SÖZLERİ
Büyük ihtimal kalan maçlarda Aboubakar olmayacak.
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