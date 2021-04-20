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Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın açıkladı! "Maçın adamı Fırat Aydınus"
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yolunda ağır yara aldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Maçın adamı Fırat Aydınus" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
20.04.2021
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