20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sivasspor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal Sivas'ta yara aldı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'İn 36. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kalarak zirve yolunda 2 puan kaybetti.

'in 36. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında lider deplasmanda 'un rakibi oldu. Son lig maçında MKE Ankaragücü ile berabere kalan ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan siyah-beyazlılar, Sivasspor karşısında da sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve kan kaybı yaşamaya devam etti. Sivasspor ise bu beraberlikle yenilmezlik serisini 13'e çıkarttı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş liderliğini sürdürdü ve puanını 72'ye yükseltti. Ev sahibi Sivasspor ise 51 puanla 8. sırada yer aldı.

ABOUBAKAR ŞOKU!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve ilk 11'deki yerine geri dönen Vincent Aboubakar, mücadelede ilk yarının son anlarında yeniden sakatlandı. Yıldız golcü ikinci yarıda sahaya çıkmadı ve yerini N'Koudou'ya bıraktı.

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!

WELINTON CEZALI!

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırındaki futbolculardan Welinton, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçına ışık engeli! Fırat Aydınus'tan flaş karar...

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında 'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte 'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada savunmada 'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren , kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.

45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan 'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sivasspor Beşiktaş maçına ışık engeli! Fırat Aydınus oyunculara sordu Sivasspor Beşiktaş maçına ışık engeli! Fırat Aydınus oyunculara sordu
Sivasspor Beşiktaş maçında penaltı beklentisi! Sivasspor Beşiktaş maçında penaltı beklentisi!
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör