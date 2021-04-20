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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

Sakatlığını atlatan ve karşısında ilk 11'de sahaya çıkan tekrar sakatlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelede ilk yarının son dakikası oynanırken sakatlığını yeni atlatan , kenara değişiklik işareti yaptı. İlk yarıyı tamamlayan yıldız golcü, ikinci yarıya çıkmadı.

Aboubakar'ın yerine oyuna N'Koudou dahil oldu.

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