20 Nisan 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!
Sakatlığını atlatan ve Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Aboubakar tekrar sakatlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadelede ilk yarının son dakikası oynanırken sakatlığını yeni atlatan Aboubakar, kenara değişiklik işareti yaptı. İlk yarıyı tamamlayan yıldız golcü, ikinci yarıya çıkmadı.
Aboubakar'ın yerine oyuna N'Koudou dahil oldu.
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