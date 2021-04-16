Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Beşiktaş, 35. haftada Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Ligde son düzlükte hata yapmak istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'ini de belirledi. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile de puan farkını açmak isteyen siyah beyazlılar, bu maça final gözüyle bakıyor. İşte Beşiktaş - Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 35'inci haftada sahasında A.Gücü'nü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikten sonra önce Alanyaspor'u 3-0, peşinden deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, A.Gücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. Şampiyonluk için 8 maçı kalan Sergen Yalçın ve öğrencileri, kalan maçlarda maksimum konsantrasyon ile oynayıp maçları tek tek kazanarak hedefe ulaşacağından emin.



MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Larin

ANKARAGÜCÜ - Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Punto, İbrahim, Ender, Paintsil, Alper, Emre, Badji

KAZA İSTEMİYORUM

70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci F.Bahçe'nin 4, üçüncü G.Saray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor. Bu arada Başkent ekibi de Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçti. 24'üncü haftada da 18 puanda ve averajla sondan ikinci sırada yer alan Başkent ekibi; Hikmet Karaman'la birlikte 10 maçta 18 puan toplayarak, 13'üncü sıraya kadar yükseldi. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularını, "Rakibimizi sakın hafife almayın. Şampiyonluk yarışında kaza istemiyorum" diye uyardı.



6 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Necip, Rosier, Larin, Atiba, Dorukhan ve Welinton bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde Sivas maçında cezalı duruma düşecek.



12 GALİBİYET

Beşiktaş, Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü. (Fotomaç)

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