16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şampiyonluk yolunda hata istemiyor! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...

Yalçın kaza istemiyor! İşte Ankaragücü maçı 11'i...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışını lider götüren Beşiktaş, 35. haftada ile karşı karşıya geliyor. Ligde son düzlükte hata yapmak istemeyen teknik direktör , ilk 11'ini de belirledi. En yakın takipçisi ile de puan farkını açmak isteyen siyah beyazlılar, bu maça final gözüyle bakıyor. İşte Beşiktaş - Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

'in lideri Beşiktaş, 35'inci haftada sahasında A.Gücü'nü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikten sonra önce Alanyaspor'u 3-0, peşinden deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, A.Gücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. Şampiyonluk için 8 maçı kalan ve öğrencileri, kalan maçlarda maksimum konsantrasyon ile oynayıp maçları tek tek kazanarak hedefe ulaşacağından emin.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, , N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Larin

ANKARAGÜCÜ - , Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Punto, , Ender, Paintsil, Alper, Emre, Badji

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KAZA İSTEMİYORUM

70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci F.Bahçe'nin 4, üçüncü G.Saray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor. Bu arada Başkent ekibi de 'ın göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçti. 24'üncü haftada da 18 puanda ve averajla sondan ikinci sırada yer alan Başkent ekibi; Hikmet Karaman'la birlikte 10 maçta 18 puan toplayarak, 13'üncü sıraya kadar yükseldi. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularını, "Rakibimizi sakın hafife almayın. Şampiyonluk yarışında kaza istemiyorum" diye uyardı.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Necip, Rosier, Larin, Atiba, Dorukhan ve Welinton bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde Sivas maçında cezalı duruma düşecek.

12 GALİBİYET

Beşiktaş, ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü. (Fotomaç)

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