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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Kartal'ın Sivas kafilesi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

'in 36. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

'in 36. haftasında yarın 'un konuğu olacak 'ta kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan da Sivasspor maçı kafilesinde yer aldı.

Beşiktaş'ın, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Aboubakar, Sivasspor maçı kamp kadrosuna alındı.

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Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

", , , , Nsakala, , , , , , , , Necip, Adem Ljajic, Dorukhan Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre."

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