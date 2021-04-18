18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya maç sonu otoparkta karşılaştı! İşte flaş penaltı diyaloğu...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibi, son dakikalarda kazandığı penaltıyla siyah beyazlıları 3 puandan etmişti. Beşiktaş'ta, 2. golde penaltıyı yaptıran Gökhan Töre'nin, maçın hakemi Halis Özkahya ile stad otoparkında karşılaştığı ortaya çıktı. İşte ikili arasında yaşanan flaş penaltı diyaloğu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya maç sonu otoparkta karşılaştı! İşte flaş penaltı diyaloğu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 35. haftasında lider , sahasında konuk ettiği MKE ile 2-2 berabere kalmıştı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya maç sonu otoparkta karşılaştı! İşte flaş penaltı diyaloğu...

Beklenmedik puan kaybı yaşayan siyah-beyazlıların karşılaşmada yediği iki gol de penaltıdan gelmişti.

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya maç sonu otoparkta karşılaştı! İşte flaş penaltı diyaloğu...

'te yer alan habere göre maçın son anlarında 'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı 'nin, 'ın otoparkında hakem ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya maç sonu otoparkta karşılaştı! İşte flaş penaltı diyaloğu...

Gökhan'ın penaltı sorması üzerine Özkahya'nın, "Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. 'Kesin penaltı' deyince penaltıyı verdim" dediği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya maç sonu otoparkta karşılaştı! İşte flaş penaltı diyaloğu...

'nin bu cevap üzerine bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi.

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