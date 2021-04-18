Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya maç sonu otoparkta karşılaştı! İşte flaş penaltı diyaloğu...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibi, son dakikalarda kazandığı penaltıyla siyah beyazlıları 3 puandan etmişti. Beşiktaş'ta, 2. golde penaltıyı yaptıran Gökhan Töre'nin, maçın hakemi Halis Özkahya ile stad otoparkında karşılaştığı ortaya çıktı. İşte ikili arasında yaşanan flaş penaltı diyaloğu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı.
Beklenmedik puan kaybı yaşayan siyah-beyazlıların karşılaşmada yediği iki gol de penaltıdan gelmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre maçın son anlarında Paintsil'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, Vodafone Park'ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.
Gökhan'ın penaltı sorması üzerine Özkahya'nın, "Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. 'Kesin penaltı' deyince penaltıyı verdim" dediği aktarıldı.
Gökhan Töre'nin bu cevap üzerine bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi.
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