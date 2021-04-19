Son dakika spor haberi: Yıldız oyuncu için canlı yayında çarpıcı sözler! "Beşiktaş'ın topçusu değil"

A Spor yorumcularından Mahmut Alpaslan, canlı yayında Beşiktaş'ın Sivasspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlıların MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta penaltı kaçıran N'Koudou hakkında da konuşan Alpaslan, "Beşiktaş'ın topçusu değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

ABONE OL